Разведение сил в Донбассе опять откладывается: сигнала от ВСУ так и не последовало

Разведение сил в Донбассе в очередной раз откладывается — на этот раз на пятницу, 11 октября. В условленное время ВСУ просто не стали запускать сигнальную ракету, которая должна была обозначить готовность к отводу войск. При этом непризнанные республики все условия выполнили, напоминает телеканал "Россия 24".

Нужного сигнала ждали несколько часов, но его так и не последовало. Если процесс не получится запустить 11 октября, то его отложат до следующих переговоров в Минске.