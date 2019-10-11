Облигации федерального займа: просто, выгодно и никакого риска

Минфин запустил в продажу очередную серию народных облигаций. За первые три недели с начала выпуска их было продано больше чем на два миллиарда рублей. Теперь эти бумаги можно купить в Интернете через мобильное приложение. Каковы преимущества ОФЗ-н? Это проще, чем играть на бирже и выгоднее, чем держать деньги в банке. А главное — никакого риска. Неудивительно, что облигации федерального займа для населения становятся все популярнее среди россиян.

Новый выпуск ОФЗ-н стартовал 2 сентября. И только за первые три недели было продано бумаг на сумму более двух миллиардов рублей. Такие данные представил в интервью нашему каналу заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

Чтобы привлечь широкие слои населения, условия покупки новых облигаций сделали максимально демократичными. Во-первых, больше никаких комиссий. Раньше они были довольно высокими — до полутора процентов. Теперь их выплату казна берет на себя. Минимальный порог покупки снижен с 30 до 10 тысяч рублей. Один человек может приобрести до 15 тысяч бумаг, то есть на сумму до 15 миллионов рублей.

Количество банков, где можно купить ОФЗ-н, теперь увеличивается. Это не только Сбербанк и ВТБ, но еще и "Промсвязьбанк" и Почта-Банк. "По результатам первого месяца продаж можно сказать, что продукт нашел свое место в линейке банка, — заявил Игорь Федосенко, руководитель группы продаж и клиентских операций "Промсвязьбанка". — Он пользуется популярностью. Достаточно широкий спектр инвесторов заинтересовались. На данный момент реализовано ОФЗ для населения на сумму 781 миллионов рублей — это 23 процента от общего количества облигаций, которые проданы всеми агентами на данный момент".

В отличие от обычных гособлигаций, ОФЗ-н нельзя продать на бирже: их можно только вернуть в банк-агент. Кроме того, под залог своих облигаций граждане смогут в случае необходимости брать кредиты в тех же банках. Еще одно новшество заключается в том, что за народными облигациями не нужно далеко ходить. Приобрести их можно легко и просто — через Интернет. В Минфине обещали, что доходность народных ОФЗ будет выше, чем у традиционных вкладов. Если взглянуть на ставки, можно убедиться, что это действительно так. Максимальная процентная ставка по депозитам у десяти основных российских банков составляет примерно 6,8 процента. Народные облигации выпускаются на срок 3 года. В первые шесть месяцев ставка составляет 6,5 процента. Если же держать бумаги до погашения, то есть до августа 2022го, то можно получить сверху 7,35 процента.

И еще одно преимущество — это сохранность вложенных денег. Если по вкладам государство дает гарантию в пределах одного миллиона четырехсот тысяч рублей, то по народным облигациям — на всю сумму. Хорошее соотношение между доходностью и надежностью новых облигаций позволяет рассчитывать, что спрос на них в дальнейшем будет только расти.