Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Центробанк сообщил о новом способе, который мошенники стали использовать в текущем году, чтобы нажиться на легковерных клиентах банков. Злоумышленники используют технологию подмены телефонных номеров и во время звонка выдают себя за сотрудников банковских служб безопасности.

Мошенникам достаточно знать лишь имя пользователя, а затем они умело выуживают информацию о контрольных словах, кодах подтверждения и прочим данным, с помощью которых со счета жертвы можно снять деньги.

Эксперты Центробанка отмечают, что успеху подобных махинаций помогает низкий уровень "компьютерной гигиены": пользователи часто загружают сомнительный софт, не используют антивирус и игнорируют предупреждения. Это позволяет мошенникам получить их пароли от личного кабинета или узнать первичные данные банковской карты. Затем им остается лишь узнать CVC‐ и CVV‐коды и одноразовый пароль для подтверждения транзакции, передает РИА Новости.

И, когда они звонят пользователю, чтобы узнать все это, в действие вступает второй фактор – низкая критичность мышления в стрессовой ситуации. Мошенники говорят, что они заметили подозрительные транзакции и хотят заблокировать их.

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ заблокирует почти пять тысяч номеров в коде 8‐800, с которых мошенники осуществляли свои звонки.