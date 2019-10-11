Четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть на выезде "Торонто". Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду арены "Эр-Канада-Сентер" обыграла команду "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 7:3 (4:3, 1:0, 2:0).

У победителей встречи по две шайбы забросили Никита Кучеров (11-я, 47-я минуты) и Брейден Пойнт (3, 31), а также по разу отличились Кевин Шаттенкирк (13), Стивен Стэмкос (20) и Ондржей Палат (44). Стэмкос и Энтони Чирелли отдали по три голевых паса. У хозяев льда голами отметились Андреас Юнссон (5), Джон Таварес (8) и Остон Мэттьюс (18).

Кучеров, помимо голов, записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи, его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев отличился одной передачей, а голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

"Тампа" одержала вторую победу в последних четырех играх и с пятью очками занимает шестое место в Восточной конференции, а "Торонто" в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе также пять очков. Для "Мэйпл Лифс" это поражение стало третьим кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Лайтнинг" в субботу, 12 октября на выезде сыграет с "Оттавой", а "Торонто" на следующий день встретится с "Детройтом".