Депортация россиянок, убивших надзирательницу в тюрьме в Пакистане, приостановлена

Депортация трех россиянок, убивших надзирательницу в пакистанской тюрьме, приостановлена. Против них возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила местная газета Dawn со ссылкой на начальника тюрьмы.

По данным МИД России, заключенные были сторонницами террористической группировки ИГИЛ ("Исламское государство", запрещена в России). В 2018 году их задержали за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. В тюрьме они ожидали депортации на родину, напоминает телеканал "Россия 24".