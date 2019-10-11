"Вашингтон" проиграл "Нэшвиллу", у Овечкина дубль

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз" на домашнем льду обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 6:5. Столичная команда четыре раза по ходу встречи вела в счете, но добиться успеха не смогла.

У победителей дубль оформил Райан Джохансен (28-я, 46-я минуты) и по разу отличились Филип Форсберг (11), Мэтт Дюшейн (47), Ник Бонино (55) и Маттиас Экхольм (56).

А в составе гостей две шайбы забросил Александр Овечкин (25, 38) и по одной – Ларс Эллер (10), Том Уилсон (33) и Ти Джей Оши (51). Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче.

"Вашингтон" потерпел третье поражение кряду и с шестью очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Нэшвилл", одержавший третью победу в четырех играх, расположился на третьей строчке на Западе, имея в активе также шесть очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" в воскресенье, 13 октября, на выезде сыграют с "Далласом", а "Предаторз" в тот же день встретятся с "Лос-Анджелесом".