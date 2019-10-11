Сибирские ученые нашли способ снижения рисков осложнений после операций на сердце

Научные сотрудники Сибирского федерального университета нашли метод снижения рисков осложнений после операций на сердце, передает ГТРК "Красноярск". Одним из способов лечения атеросклероза в настоящий момент является коронарное стентирование. В сосуд устанавливают специальный каркас, который расширяется. За счет этого увеличивается просвет и таким образом кровоснабжение улучшается. Однако при этом могут возникнуть послеоперационные осложнения, связанные с аллергической реакцией клеток крови на сплав, из которого изготовлен стент. Жизни пациента в этом случае может угрожать опасность.

Для избежания подобных осложнений нужны стенты, имеющие низкоаллергенное покрытие. Именно такой материал разработали красноярские ученые. Он представляется собой особый биополимер, в составе которого присутствуют клетки крови животных и человека. Результаты тестирования показали, что за счет такой биополимерной оболочки коронарный стент останется для иммунной системы невидимым, что значительно снижает риск отторжения.