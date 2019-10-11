Названы регионы, лидирующие по числу алкоголиков

Согласно статистике Минздрава, в 2018 году из-за злоупотребления алкоголем за медпомощью обратились больше 2 миллионов граждан России. При этом почти 76 тысячам из них диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз" был поставлен впервые.

Кроме того, ведомство назвало российские регионы, где живет наибольшее число алкоголиков. Первое место в этом списке занимает Чукотский автономный округ: там на 10 тысяч взрослых приходится 29 человек, страдающих алкоголизмом.

Второе место – у Якутии (23 алкоголика на десять тысяч населения республики), третье – у Ненецкого АО (20 на десять тысяч жителей), пишет РБК.

Отмечается также, что каждый десятый из тех, кому диагноз "алкоголизм" был поставлен впервые, живет в Пермском крае, Пензенской области, Башкирии и Татарстане.

Ранее сообщалось, что водителей в России вскоре будут в обязательном порядке проверять на хронический алкоголизм.