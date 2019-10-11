В 2020 году в Челябинске пройдут спортивные игры стран БРИКС

В следующем году на Южном Урале продут спортивные игры стран БРИКС. О проведении крупного спортивного мероприятия в Челябинске сообщил Владимир Путин. Напомним, президент накануне принял участие в международном форуме "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Как рассказал глава государства, первые игры пройдут уже в 2020 году. Он также отметил, что наша страна уже стала хозяйкой одного такого мероприятия. Речь одет об играх стран СНГ, которые состоятся также в 2020 году в Казани. Теперь принять спортсменов из других государств сможет и столица Южного Урала.

По словам Владимира Путина, партнеры это предложение восприняли с огромным энтузиазмом. Руководители государств и правительства выразили радость, что теперь одной из сфер взаимодействия станет еще и спорт, сообщает ГТРК "Южный Урал".