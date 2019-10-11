Сборная России обыграла итальянцев в Кубке мира по волейболу

Российские волейболисты в восьмом туре Кубка мира, который проходит в Японии, встречались с командой Италии. Уступив в первой партии, сборная России сумела переломить ход игры и взяла подряд три сета – 13:25, 27:25, 28:26, 25:12.

В следующем туре россияне сыграют с аргентинскими волейболистами. Встреча между ними состоится 13 октября.

Напомним, что Кубок мира по волейболу завершится 15 октября. Победитель определится по итогам кругового турнира.