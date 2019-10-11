Задержанный признался и объяснил, почему убил девочку

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове пошел на преступление из-за... гаража. Он дал признательные показания. Несколько месяцев назад мужчина приметил старый заброшенный гараж, поменял в нем замок и самовольно его захватил. Роковым для убитой 9 октября саратовской школьницы стал вопрос, его ли это гараж?

Задержанный испугался, что гараж может принадлежать семье девочки, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Испугавшись разоблачения, как заявил задержанный на допросе, он схватил девочку, затащил в гараж и убил.

Эту версию еще предстоит проверить следствию. Но причастность подозреваемого к убийству кроме его признания подтверждается также камерами наружного видеонаблюдения.

Соболезнования семье убитой девятилетней девочки выразил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Родителям будет оказана материальная помощь по расходам на все траурные мероприятия, заверила начальник пресс-службы губернатора Татьяна Загородняя. При этом родители убитой отказались от помощи психологов.

Девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде 9 октября, но по пути пропала. К ее поискам приступили добровольцы отряда "Лиза Алерт". В поисках приняли участие около тысячи волонтеров. В ночь на 11 октября волонтеры нашли тело девочки.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Позже был задержан подозреваемый в убийстве. Полиция не дала толпе расправиться с предполагаемым убийствам. Мужчина оказался рецидивистом. За ним числятся шесть судимостей, в том числе за кражи, разбой и насильственные действия сексуального характера. По двум последним преступлениям судимость еще не погашена.

Сейчас обстановка в Саратове после убийства девятилетней девочки спокойная, отметила начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.