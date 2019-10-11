Атакованный иранский танкер истекает нефтью и загрязняет Красное море

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что по иранскому нефтяному танкеру в Красном море было нанесено два удара с разницей примерно в полчаса.

Танкер, по его словам, получил повреждения. Сейчас Тегеран выясняет, кто стоит за нападением, передает РИА Новости.

Мусави также сообщил, что атака привела к утечке нефти и сильному загрязнению окружающей среды, ответственность за которое, по словам официального представителя МИД Ирана, "лежит на исполнителях этой опасной авантюры".

В МИД России заявили, что говорить о чьей-либо причастности к взрыву преждевременно, поскольку идет расследование, и надо дождаться его результатов.

"У нас пока нет каких-то доказательных фактов, чтобы говорить о чьей-либо причастности", — отметил директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Взрыв на иранском нефтяном танкере в 60 милях от побережья Саудовской Аравии, неподалеку от портового города Джидда, произошел утром 11 октября.

Судно принадлежит Национальной танкерной компании Ирана ("дочке" иранской Национальной нефтяной компании).

Компания сообщала о возможном поочередном попадании по танкеру двух ракет, а ряд СМИ — о возможном теракте.



Отмечалось, что экипаж не пострадал, ситуация на судне под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, из которых произошла ее утечка.

При этом глава иранской Национальной танкерной компании заявил, что помощь пострадавшему судну никто пока не оказал, и плавание оно пока не продолжило.