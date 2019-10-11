Американские СМИ назвали имя кандидата на пост посла в России

Новым послом США в России может стать первый заместитель госсекретаря Джон Салливан. Его кандидатуру предложил президент Дональд Трамп, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Журналисты напоминают, что в августе 2019 года Трамп назвал Салливана хорошим кандидатом на пост посла Соединенных Штатов в РФ. Правда решать не президенту: кандидатуру дипломата должен утвердить сенат.

Предыдущий посол США Джон Хантсман ушел с должности 3 октября. В Москве его назвали профессионалом, но при этом отметили, что он не смог реализовать потенциал двухсторонних отношений.