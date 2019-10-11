Пропавший Ан-72 с сотрудниками администрации президента ДРК разбился

Потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-72. 10 октября он пропал в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК). На его борту находились четыре члена экипажа, гражданские и военные, в том числе сотрудники администрации президента Конго Феликса Чисекеди. Среди пилотов могли быть россияне и украинцы. Их фамилии пока не называются. Данные о гибели росиян проверяет российского посольство в ДРК.

Самолет вылетел из города Гома в Киншасу. Но до конголезской столицы Ан-72 не долетел. Через 59 минут после вылета связь с самолетом была утеряна, напоминает ТАСС.

Данные на пассажиров разбившегося самолета не разглашаются. Но на борту могли быть личный водитель президента Конго и трое сотрудников службы безопасности главы конголезского государства.

Обломки самолета были найдены на востоке страны в провинции Маниема, заявил генеральный директор Управления гражданской авиации Конго Жан Мпунги.

Президент ДРК Феликс Чисекеди вернулся в Киншасу 10 октября после 4-дневной поездки по восточным районам Конго.

Военно-транспортный Ан-72 заменил турбовинтовой Ан-26 конструкторского бюро "Антонов". Это легкий реактивный военно-транспортный самолет с коротким взлетом и посадкой. Самолет был создан для перевозки войск, высадки десантов, перемещения вооружения, боеприпасов и иных материальных средств. Ан-72 может базироваться на грунтовых аэродромах.