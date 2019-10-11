Петербургский стажер-экспедитор, въехавшего в толпу людей, осужден на 11 лет

Водителя, въехавшего в толпу людей на Замшиной улице, Петербургский городской суд приговорил к 11 годам колонии. Сегодня поставлена точка в резонансном уголовном деле.

Трагедия произошла два года назад, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". 22-летний стажер-экспедитор Никита Литвинов на своем "БМВ" въехал в толпу людей. Таким образом он решил отомстить обидчикам, с которыми незадолго до этого произошел конфликт. Он в компании друзей повздорил с профессиональными боксерами, когда Никита понял, что силы неравные, пустил в ход свою иномарку.

В результате от полученных травм скончался его лучший друг. Еще двое отделались незначительными травмами, их автомобиль задел по касательной. С места ДТП Литвинов скрылся.

На суде адвокаты обвиняемого пытались представить все как рядовое ДТП, но судья решил, что водитель осознано совершил наезд. В итоге его приговорили к 11 годам колонии строгого режима.