Отец пятерых детей Оскар Кучера признался, что все они были неожиданными

В "Судьбе человека" Оскар Кучера – сын режиссера Александра Боголюбова — признался: он всегда знал, что хочет быть актером. Еще в юности с друзьями — Евгением Стычкиным, Костей Богомоловым, Сашей Шейном и Ильей Кржижановским — они ставили спектакли, например, "Балаганчик" по Булгакову.

Когда Кучера стал ведущим сразу нескольких популярных телепрограмм, ему предрекали невозможность актерской карьеры.

Однако роль телеведущего не помешала ему прорваться в кинематограф, и теперь зрители знают Кучеру по таким популярным сериалам, как "Улицы разбитых фонарей и "Солдаты". Причем, в "Солдатах" он играет ревнивого и сильно влюбленного в свою жену персонажа.

В реальной же жизни Оскар, который не скрывает, что в юные годы сильно "зажигал", так что даже был отчислен за пьянство из Щукинского лично Этушем, верностью не отличался.

Первый раз он женился в 24 года на коллеге — актрисе Театра-студии киноактера. В нее тогда был влюблен главный режиссер театра, но Кучера его опередил и сделал предложение первым. Брак этот, правда, продержался всего полгода.

Через несколько лет в его жизни появилась красавица – фотомодель Майя, в браке с которой родился сын. Однако отношения были очень неровными: пара то мирилась, то расставалась, и Кучера признается: в эти моменты он жене изменял.

В итоге они с Майей расстались, а затем Кучера узнал, что Юля, с которой он встречался, еще будучи во втором браке, родила от него сына.

Их отношения тоже были неровными: то притяжение, то расставания. Но в итоге именно она стала женой Оскара. "Зато мы оба надышались и нагулялись. И осознанно вошли в серьезные отношения с необходимым багажом", – анализирует Кучера тот период своей жизни.

Вместе с Юлей они уже 12 лет, у них четверо детей, и, говорит актер, с женой ему "сказочно повезло". При этом актер признается, что "не ожидал ни одного своего ребенка – все случайно".

Почему Юлия скрыла от него рождение сына? Чему 10-летнего Оскара научил Олег Ефремов? Почему он взял девичью фамилию матери, и как на это отреагировал отец Оскара? Как пришел к решению не употреблять алкоголь, и чем особенна его первая татуировка?

В гостях у Бориса Корчевникова в программе "Судьба человека" – Оскар Кучера.