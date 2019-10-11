Житель Башкирии получил 8 лет за стрельбу на свадьбе

В Башкирии вынесен приговор мужчине, который прострелил ногу повару на свадьбе, а на следующий день пытался застрелить одного из гостей торжества. Суд назначил 29-летнему мужчине наказание в виде 8 лет заключения в колонии строгого режима.

Конфликт произошел в башкирском городе Благовещенске в июле 2018 года. Как установили следователи и суд, повздорив с одним из гостей на свадьбе, мужчина достал оружие и хотел выстрелить в обидчика, но попал в ногу проходящему мимо повару ресторана. На следующий день, увидев своего обидчика на улице, молодой человек несколько раз выстрелил ему в голову, но промахнулся, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.

После задержания стрелку была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако он сбежал. Поймать преступника удалось в Геленджике. Теперь ему предстоит провести 8 лет за решеткой.