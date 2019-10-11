Трагедия из-за гаража: убийце девочки грозит пожизненное лишение свободы

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания — об этом сообщили в Следственном комитете России. 35-летний Михаил Туватин рассказал следователям, что убил школьницу в заброшенном гараже за то, что она задала ему неудобный вопрос. Девятилетняя Лиза пропала еще два дня назад, ее искали почти 900 волонтеров. А в ночь, когда девочку нашли, сотни людей вышли на улицу и едва не устроили самосуд над предполагаемым преступником.

— Вы признаете вину в убийстве несовершеннолетней?

— Да.

Кадры допроса Михаила Туватина. С предполагаемым убийцей девятилетней саратовской школьницы Лизы сегодня, 11 октября, весь день работали следователи. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал сотрудникам Следственного комитета об обстоятельствах случившегося.

— Вы ее до этого момента знали? Вы ее Елизаветой назвали?

— Нет, это я уже из ориентировки узнал.

Пропажа саратовской школьницы наделала в городе много шума. Девочка исчезла еще 9 октября. Как обычно она ушла из дома в школу, но в классе так и не появилась. После того, как мать обратилась в полицию, девочку искал практически весь личный состав районного отдела полиции, а также сотни активистов поискового движения "Лиза Алерт". Родственники Лизы даже подключили к поискам местный телеканал.

Волонтеры прочесывали каждый сантиметр по пути девочки в школу. Изучали, в том числе, гаражные боксы. На дверях проверенных ставили отметки мелом. Не остановились поиски даже на второй день, после того, как следователи потеряли надежду отыскать Лизу живой и возбудили уголовное дело об убийстве.

Пока волонтеры прочесывали территорию, следователи и полицейские проверяли ранее судимых граждан, которые проживали неподалеку от места пропажи девочки. 35-летний Михаил Туватин оказался в числе тех, на кого сразу пало подозрение. Почти треть свой жизни он провел за решеткой. Был четырежды судим — за две кражи, незаконное проникновение в жилище, нападение с целью хищения имущества и насильственные действия сексуального характера. По некоторым данным, в момент визита участкового Туватина дома не оказалось. Дозвониться до него сразу не получилось. Лишь через какое-то время он якобы перезвонил и сказал, что занят. Чем именно, позже следователи выяснили, изучив записи камер наблюдения. На остановке автобуса Михаил Туватин выбросил вещественные доказательства — сменную обувь убитой Лизы. Предполагаемого преступника задержали. Под тяжестью улик он сознался в расправе над девочкой и показал гараж, где спрятал ее тело.

Недалеко от дома, возле того самого гаража, где обнаружили тело убитой Лизы, сейчас образовалось стихийное место памяти и скорби. Соседи, знакомые, волонтеры и просто неравнодушные несут цветы и уже объявили сбор денег в помощь семье погибшей школьницы.

Минувшей ночью вскоре после задержания предполагаемого убийцу доставили на место преступления для проведения следственного эксперимента. В этот момент там оказались сотни людей — те, кто несколько суток подряд искал пропавшую девочку. Они потребовали выдать им душегуба и едва не учинили самосуд. Служебной машине с трудом удалось покинуть место происшествия. Предполагаемого убийцу доставили в кабинет следователя, где он подробно рассказал о том, почему совершил жестокое преступление.

"Несколько месяцев назад Туватин приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел им. 9 октября во время его нахождения в гараже мимо проходила потерпевшая. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина предположил, что недвижимое имущество может принадлежать семье малолетней. Испугавшись разоблачения, он затащил девочку в гараж и совершил ее убийство. Эта версия подозреваемого будет проверена следователем", — рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По указанию председателя Следственного комитета России в Саратов направлена группа следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Им поручено детально установить все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Наверняка следователей заинтересует и деятельность участкового уполномоченного, на территории которого проживал четырежды судимый Михаил Туватин. Он должен регулярно проверять ранее судимых граждан. По некоторым данным, местного участкового зовут Александр Снопов. Мы пытались поговорить с ним, но безуспешно. Участковый пункт полиции был закрыт, а на двери висела проломанная табличка. Графика работы нет. Внутри тоже, по всей видимости, никого.

Возможно с полицейскими сейчас плотно работают сотрудники Следственного комитета. В ближайшее время следователи собираются обратиться в суд с ходатайством об аресте Михаила Туватина. За совершение убийства несовершеннолетней Лизы ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.