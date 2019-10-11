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11 октября 201921:17 Евгений Поддубный

Турецкая армия теснит курдов: потери с обеих сторон растут

Турецкая армия теснит курдов: потери с обеих сторон растут

Турецкая армия продолжает двигаться в глубь сирийской территории. Сейчас боевые действия ведутся уже в двадцати километрах от границы. Армия Турции рапортует об успехах. Противник вытеснен из более чем десяти населенных пунктов.

Под давлением турецких подразделений члены курдских вооруженных формирований уже покинули одиннадцать населенных пунктов, которые находятся недалеко от границы. Оборонное ведомство Турции сообщает, что уже погибли четырнадцать военнослужащих, при этом там добавляют, что потери курдов в десятки раз выше. Пока что, называется, без сюрпризов. Удары авиации и огонь артиллерии действительно пока обеспечивают превосходство турецким подразделениям. Но есть и оборотная сторона медали — под огнем мирные жители. И если турецкие военные еще стараются не бить по гражданским, то боевики группировок так называемой сирийской оппозиции, которые воюют вместе с турецкими военнослужащими, уж точно уделяют избирательности меньше внимания.

Кадры из сирийской Камышлы: в местной больнице погибшие дети. Удары из минометов по жилым кварталам продолжаются уже два дня. Анкара продолжает операцию, несмотря на критику мирового сообщества. Громкие заявления пока не сильно влияют на устремления Эрдогана. Турецкого президента призывают остановиться и подумать практически везде. Но для него эти призывы пока лишь раздражители. К противостоянию с Каиром и Тегераном Анкара привыкла — Европу можно напугать беженцами, отношения с США и так переживают кризис.

"Мы никогда не согласимся с тем, что беженцев используют как оружие против нас, для шантажа. Поэтому я считаю, что подобные угрозы со стороны президента Эрдогана просто недопустимы", — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Американский президент продолжает делать все возможное, чтобы сохранить лицо, ведь это хороший повод напомнить о мифической победе над террористами псевдо халифата и отвлечь внимание от своеобразного отношения к союзникам.

"Мы победили ИГИЛ (запрещена в РФ) уверенно и на все 100 процентов. Наших солдат там больше нет. Последнее, чего мне бы хотелось — это направить туда тысячи солдат, чтобы снова всех победить. Мы уже и так это сделали", — заявил Дональд Трамп.

На этом фоне курды ищут пути перевести противостояние в плоскость политического урегулирования. Но время, судя по всему, упущено. Лидеры курдов на всех международных площадках заявляют, что ведут чуть ли не священную войну за свою землю, но это определенная манипуляция. Земля не своя, а сирийская. Курды живут там давно, но все же это Сирийская Арабская Республика. И последние несколько лет лидеры курдских формирований показательно игнорировали интересы Дамаска, хотя их предупреждали, что дружба с Вашингтоном — это дружба по расчету, которая всегда заканчивается в самый неподходящий момент.

Лидеры курдов лишились не публичной, а реальной поддержки. Эрдогана конечно одергивают, но что называется на земле это ему никак не мешает. В Дамаске продолжают с раздражением наблюдать за действиями соседа. }

В Анкаре состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Турции и генсека НАТО. Судя по заявлениям, которые прозвучали после переговоров, НАТО не собирается сильно давить на Анкару, да и Анкара не очень опасается давления альянса.

"У Турции, конечно, есть основания для беспокойства за безопасность своих границ, но я надеюсь, что власти страны будут проявлять сдержанность", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сделаем все, чтобы искоренить терроризм в этом регионе. И мы очень внимательно подходим к решению всех гуманитарных проблем", — прокомментировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

В этом дипломатическом провале виноваты отчасти сами лидеры курдов — они слишком старались быть полезными для американцев.

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