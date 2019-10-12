Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже. После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов.

Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года. Тогда студент Владислав Росляков взорвал бомбу, после чего начал стрелять в людей. До последнего времени было известно о 20 погибших, 15 студентах и пяти сотрудниках, и ранении еще более 50.

Как сообщил РИА Новости исполняющий обязанности​ директора колледжа Денис Колесник, минувшим летом прошли похороны педагога Ольги Грищенко, перенесшей несколько операций. Она проработала в колледже много лет, преподавала экономические дисциплины.

Как заявил в мае этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, мотивом действий Рослякова стали социальный протест и неустроенность.