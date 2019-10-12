Два очка Дадонова не спасли "Флориду" от поражения в игре с "Баффало". Видео

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сэйбрз" на льду домашней арены "Кибэнк Центр" в серии буллитов обыграл команду "Флорида Пантерз" со счетом 3:2Б (0:0, 1:0, 1:1, 0:0).

Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. У хозяев льда голами отметились Юхан Ларссон (40-я минута) и Марко Сканделла (43) а у гостей – Евгений Дадонов (47) и Майк Хоффман (60). Овертайм также победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты "Сэйбрз" – 2:0.

Российский нападающий "пантер" Евгений Дадонов провел на льду 14 минут 57 секунд и записал на свой счет, помимо гола, результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

"Баффало" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с девятью очками занимает второе место в Восточной конференции, а "Флорида" в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе три очка. Подопечные Джоэля Кенневилля потерпели поражение во второй игре подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Сэйбрз" в понедельник, 14 октября, примут "Даллас Старз", а "Пантерз" днем ранее на выезде сыграют с командой "Нью-Йорк Айлендерс".