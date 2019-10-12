Клаудио Раньери возглавил "Сампдорию"

Известный итальянский специалист Клаудио Раньери возглавил генуэзскую "Сампдорию". Он заменил на этом посту Эусебио Ди Франческо, уволенного в понедельник.

"Сампдория" провалила старт сезона, проиграв 6 матчей из 7. Генуэзцы занимают последнее, 20 место в Серии А. Руководство клуба решилось на смену тренера, назначенного только летом. После отказа Дженнаро Гаттузо возглавить команду, руководство "Сампдории" обратилось к 57-летнему Раньери.

Клаудио Раньери на протяжении своей тренерской карьеры возглавлял более полутора десятка клубов, как итальянских, так и зарубежных, а также сборную Греции. Последним местом работы Раньери была "Рома", где он также заменил Ди Франческо.