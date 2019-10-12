Руди Гарсия может возглавить клуб из Восточной Европы

Известный французский тренер Руди Гарсия может продолжить карьеру в Восточной Европе. В настоящее время 55-летний специалист не связан контрактом ни с одним из клубов.

Руди Гарсия в мае прошлого года завершил работу с "Марселем" и в настоящее время занять поиском нового места работы. Попытки устроиться в "Лион" и "Милан" оказались неудачными, клубы предпочли ему других специалистов. Однако по сведениям французской прессы Гарсия недавно получил выгодное предложение от клуба из Восточной Европы.

Руди Гарсия получил известность, когда выиграл с "Лиллем" чемпионат и Кубок Франции в сезоне 2010/11. Затем проработал два с небольшим года в итальянской "Роме", а с 2016 по 2019 годы трудился с "Марселем". В 2018 году он доводил "Марсель" до финала Лиги Европы.