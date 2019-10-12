Мини-футбол. "Тюмень" и КПРФ продолжают борьбу в Лиге чемпионов

В мини-футбольном Старом Свете стартовал очередной турнир клубной Лиги чемпионов. В восьми городах проходят матчи первого группового этапа. Наши "Тюмень" и КПРФ успешно его преодолели. Все участники второго тура состязаний определятся в воскресенье.

Чемпионы России из "Тюмени" гостили в литовском Каунасе, где играли в группе 3 с испанской "Барселоной", казахстанским "Аятом" и местным "Витисом". Проиграв каталонцам (0:1), сибиряки победили "Аят" (8:3) и "Витис" (4:2). Россияне вместе с "Барсой" (3 победы) и "Аятом" (1 выигрыш) вышли в следующий тур.

Интересно, что в соперниках у футзалистов КПРФ также были испанцы из "Эль Посо" и представитель Казахстана "Кайрат". Наша команда выиграла и у первых (6:5), и у вторых (3:0), а также у венгерского "Береттоуйфалу" (5:1). Вместе с представителями Испании и Казахстана наш клуб продолжит борьбу за призы.