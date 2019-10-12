Адвоката Трампа подозревают в незаконном лоббизме на Украине

Адвокат Дональда Трампа попал под следствие из-за "украинского дела", передает телеканал "Россия 24". Как сообщает New-York TImes, против Руди Джулиани прокуратура Манхэттена начала расследование, а именно, не нарушил ли адвокат закон о лоббизме в своем украинском разбирательстве, а также не пытался ли подорвать влияние бывшего американского посла на Украине Мари Йованович.

Сам Джулиани признал, что вместе с помощниками собирал потенциально опасную информацию о дипломате, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне. Однако все обвинения Джулиани отрицает.

Ранее в США открыли дело о финансовых преступлениях против двух выходцев с Украины — Льва Парнаса и Игоря Фрумана. В прессе их называют информаторами Джулиани. Накануне их отпустили под залог в один миллион долларов.

При этом, как сообщает Рейтер, ранее Лев Парнас работал с юристами украинского бизнесмена и миллиардера Дмитрия Фирташа, которому в США предъявлены обвинения во взятке. Якобы, Парнас был переводчиком в диалоге Фирташа с американскими адвокатами.