Кениец Кипчоге впервые в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Историческое достижение установил кенийский бегун Элиуд Кипчоге во время Венского марафона. Элиуд впервые преодолел дистанцию быстрее, чем за два часа.

34-летний Кипчоге пробежал дистанцию в 42 км 195 м за 1 час 59 минут 40,2 секунды. Он побил свой же мировой рекорд, установленный в Берлине в 2018 году. Прежнее достижение Элиуда 2:01.39.

Кипчоге является олимпийским чемпионом в марафоне. В 2003 году Элиуд Кипчоге становился чемпионом мира на дистанции в 5 000 метров. Также на его счету серебряная и бронзовая олимпийские награды на этой дистанции. Кенийский стайер выигрывал Чикагский, Лондонский и Берлинский марафоны.