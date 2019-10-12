"Хагибис" обрушился на Японию: пострадавших более полусотни, погибших пока двое

Уже два человека числятся погибшими в результате разрушительного тайфуна "Хагибис" в Японии, трое пропали и более 50 человек в 18 префектурах страны получили травмы.

Ранее в перевернутом грузовике в префектуре Тиба нашли мужчину — его смерть зафиксировали в больнице. Теперь обнаружен погибшим один из трех человек, пропавших без вести в результате оползня в префектуре Гумма. Еще один человек тем временем числится пропавшим в префектуре Сидзуока.

Власти Японии объявили либо рекомендовали эвакуацию 11 миллионов человек, передает РИА Новости. Ранее в 12 префектурах страны, в том числе в Токио, предупредили о наивысшем уровне опасности из-за ливней. Впервые такой уровень опасности объявлен не только для окраин японской столицы, но и для всех 23 центральных районов.

Тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу вечером в субботу, 12 октября. Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 метров в секунду, доходя при порывах до 65 метров.

По разрушительной мощи и обилию осадков этот тайфун уже сравнивают с ураганом "Ида", унесшим в сентябре 1958 года жизни около 1200 человек. "Хагибис" идет примерно по тому же пути.