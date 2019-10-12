Кубок Кремля. Дьяченко проиграла на старте квалификации

В Москве стартовал теннисный Кубок Кремля, турнир ATP и WTA с общим призовым фондом более 2 млн долларов. Первыми начали борьбу участники квалификации. "Посеянная" под вторым номеров в женкой сетке Виталия Дьяченко уступила болгарке Изабелле Шиниковой.

Счет в матче 6:1, 6:2 в пользу теннисистки из Болгарии. Результаты других матчей с участием россиянок: Кая Канепи (Эстония) – Влада Коваль — 6:0, 6:0, Полина Кудерметова – Оксана Селехметева – 7:5, 6:2, Варвара Грачева – Эрайдын Башак (Турция) – 6:0, 2:6, 6:3, Варвара Флинк – Бетани Маттек-Сандс (США) – 6:2, 6:3.