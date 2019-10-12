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12 октября 201917:47

КХЛ. "Адмирал" в серии буллитов взял верх над "Трактором"

hcadmiral.ru

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске. "Трактор" и "Адмирал" из Владивостока не смогли выявить победителя в игровое время – 2:2. Буллиты лучше исполнили хоккеисты из Приморья.

"Адмирал" повел в счете на первой минуте после броска Александра Орлова. А на исходе первого периода гости забросили вторую шайбу. Сделал это Мартин Бакош. Но "Трактору" удалось уйти от поражения. Во втором периоде Дмитрий Калинин отличился при игре в равных составах, а в третьей минуте Лукаш Седлак отличился в большинстве.

Основное время завершилось вничью 2:2. Пять минут овертайма также не выявили победителя. Пришлось прибегнуть к помощи буллитов, которые лучше исполнили игроки "Адмирала" 1:0. Единственный точный бросок удался приморцу Олегу Ломако.

"Адмирал" записал в таблицу Восточной конференции 2 очка и с 20 очками занимает пятое место. У "Трактора" 18 очков и восьмая позиция также на Востоке.

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