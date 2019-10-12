Сборная Грузии отобрала два очка у ирландцев

В Тбилиси прошел отборочный матч чемпионата Европы 2020 в группе D между сборными Грузии и Ирландии. Встреча завершилась вничью 0:0.

Команда Грузии почти потеряла шансы на выход в финальную стадию Евро-2020. Ирландцы ведут борьбу с командами Дании и Швейцарии за две путевки. Но гости не смогли взять три очка в Тбилиси. Игра прошла практически без опасных моментов, и справедливым итогом встречи стала нулевая ничья.

Сборная Ирландии по-прежнему занимает первое место с 12 очками, набранными в 6 встречах. У датчан 9 очков после 5 встреч, швейцарцы набрали 8 очков в четырех матчах. Грузинская команда набрала 5 очков в 6 матчах, а команда Гибралтара все 5 встреч проиграла.