Атакованный танкер "Сабити" скоро прибудет в Иран

Атакованный иранский танкер "Сабити" через 9-10 дней уже прибудет домой, заявил генеральный директор Национальной танкерной компании Ирана Насралла Сардашти.

Об атаке на танкер в Красном море стало известно в пятницу. В Красном море недалеко от побережья Саудовской Аравии по танкеру были нанесены два ракетных удара, произошел взрыв. Сигнал бедствия приняла Саудовская Аравия, но на танкере отключили транспондер прежде, чем ему смогли оказаться помощь. Все попытки связаться на танкере отклоняли.

Ситуация под контролем, хотя два основных отсека с нефтью были повреждены, произошла утечка, передает РИА Новости.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, передает "Интерфакс".