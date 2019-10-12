Россияне не пострадали при стрельбе в ночном клубе в Нью-Йорке

Днем по московскому времени в субботу в бруклинском ночном клубе были убиты четыре человека. Как сообщили в полиции Нью-Йорка, двое мужчин и женщина попали в больницу с огнестрельными ранами. Их жизнь вне опасности, пишет ТАСС. Сотрудникам генконсульства России в Нью-Йорке удалось выяснить, что россияне при нападении не пострадали.

Полиция не связывает стрельбы с разборками криминальных группировок, хотя в клубе легально собирались любители азартных игр. Внутри были обнаружены колоды карт и игральные кости, но никаких следов распития алкоголя.

На месте преступления найдены два ствола, в том числе револьвер калибра 9 мм. Как рассказали очевидцы, прозвучало не менее 15 выстрелов,

В Нью-Йорке с 1 января по 6 октября произошло 625 применений огнестрельного оружия.