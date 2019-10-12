Тренер сборной Кипра Бен-Шимон: У России сильная и быстрая команда

В воскресенье сборная России по футболу проведет отборочный матч чемпионата Европы 2020 с командой Кипра. Встреча пройдет на поле соперника в Никосии. Накануне встречи тренер хозяев Ран Бен-Шимон встретился с прессой.

За три тура до конца отборочного турнира сборная России опережает команду Кипра на 8 очков. Это означает, что даже ничья сделает россиян недосягаемыми и выведет команду Станислава Черчесова в финальную стадию чемпионата Европы. Но сборная Кипра постарается выиграть, чтобы продлит интригу в группе

"Мы будем играть против сильной и быстрой команды. Я очень уважаю главного тренера Станислава Черчесова, сборная Россия играет в современный футбол. Но это мой последний комплимент. Наша команда хочет выиграть, нам нужна поддержка болельщиков. Мы хотим добиться успеха в игре со столь сильной командой", — приводит ТАСС слова тренера киприотов.

"Я не буду объяснять стратегию игры. Мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол. Уверен, что Россия будет менять свои тактические схемы. Ведь смотреть один и тот же фильм надоедает всем", — добавил израильский специалист.