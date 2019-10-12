КХЛ. "Спартак" уступил "Амуру" по буллитам

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился темя матчами. "Авангард" обыграл в Балашихе рижское "Динамо" 4:1, "Спартак" в серии буллитов уступил "Амуру" 1:2, а "Металлург" в гостях переиграл "Северсталь" 2:1.

Омский "Авангард", принимающий соперников в Балашихе, играл с рижским "Динамо" и пропустил уже на третьей минуте. Шайбу забросил Даниэль Берзиньш. Но сибиряки ответили четырьмя точными бросками. В первом периоде Валентин Пьянов сравнял счет, а во второй 20-минутке Роб Клинкхаммер, снова Пьянов и Семен Кошелев установили окончательный счет.

"Спартак" играл дома с "Амуром" из Хабаровска и тоже пропустил первым. На 34 минуте Томаш Зокорна вывел гостей вперед. Москвичи сумели отыграться на 50 минуте после броска Мартиньша Карсумса. Основное время завершилось вничью 1:1. В дополнительные 5 минут шайб заброшено не было. Буллиты лучше выполнили хоккеисты "Амура" 2:0. Свои попытки использовали Томаш Зокорна и Игорь Руденков.

Магнитогорский "Металлург" выиграл в Череповце у "Северстали" 2:1. В составе победителей отличились Максим Матушкин и Павел Дорофеев. У хозяев единственный гол на счету Ильи Хохлова.