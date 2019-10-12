"Динамо" отыгралось с 0:2 и победило "Автомобилист" в КХЛ

Очередной игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матчем в Москве, где "Динамо" на своей домашней площадке принимало екатеринбургский "Автомобилист". Встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 6:3.

"Динамовцы" проиграли первый период, пропустив два гола от игроков гостей Александра Кучерявенко и Ефима Гуркина. Но во втором игровом отрезке москвичи восстановили статус-кво благодаря шайбам Микса Индрашиса и Егора Зайцева.

Победитель матча определился в заключительном и сверхрезультативном периоде. Сначала нападающий "Автомобилиста" Брукс Мацек вывел гостей вперед, но затем хозяева льда забили четыре шайбы подряд и довели встречу до волевой победы. Авторами заброшенных шайб стали Иван Игумнов, Игорь Полыганов и Дмитрий Яшкин, оформивший дубль.

После домашнего успеха "Динамо" набрало 19 очков и теперь занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Автомобилист" же с 22 баллами занимает четвертое место на Востоке.