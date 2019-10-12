Лидеры протестов в Эквадоре согласились на переговоры с президентом

Лидеры протестного движения в Эквадоре согласились на предложенный президентом страны Ленином Морено прямой диалог. Такое решение Конфедерация коренных национальностей республики приняла после обсуждения данного вопроса со всеми общинами, организациями и представителями коренных народов. При этом протестующие настаивают, чтобы переговоры носили публичный характер, пишет ТАСС.

Протесты в Эквадоре начались две недели назад, после того как президент подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин. После этого цены на них выросли более чем на 120 процентов.

В стране начались беспорядки. Морено объявил о введении чрезвычайного положения. В минувшую пятницу, 11 октября, он пригласил лидеров протестующих к прямому диалогу для прекращения насилия и стабилизации внутриполитической ситуации. Сперва Конфедерация отказалась, но после консультаций с народом изменила свое решение.

Как сообщает телеканал "Россия 24", за время антиправительственных протестов в Эквадоре уже погибли пять человек, пострадали свыше 500. Около тысячи протестующих задержаны.

Между тем в субботу, 12 октября, протестующие перекрыли дороги, ведущие к международному аэропорту имени маршала Сукре в эквадорской столице Кито.