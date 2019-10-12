В московском кафе произошла перестрелка

В центре Москвы произошла перестрелка. Инцидент случился около девяти часов вечера в кафе на улице Большая Ордынка.

В ходе конфликта пострадал один человек, предположительно его ранили из травматического оружия.

Стрелка отправили в полицию для разбирательства. Пострадавший находится в больнице, передает ТАСС.