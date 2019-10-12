В результате ДТП в Уфе пострадали 10 человек

В Уфе в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем десять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По информации местных правоохранительных органов, маршрутный автобус ПАЗ столкнулся с автомашиной "Лада", после чего врезался в опору линии электропередачи. Среди пострадавших – один ребенок. Всего в автобусе находились 20 человек, передает ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства инцидента выясняются.