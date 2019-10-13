В России отмечают День работника сельского хозяйства

Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником. Президент отметил, что труд их нелёгкий, и что он играет важную роль в жизни страны. Благодаря успехам агропрома Россия занимает лидирующие позиции на мировых рынках, сообщает телеканал "Россия 24".