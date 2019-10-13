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13 октября 201900:27

Евро-2020. Испания упустила победу над Норвегией на 94 минуте

EPA

Сборная Испании по футболу завершила ничьей матч отборочного этапа чемпионата Европы против команды Норвегии. Поединок седьмого тура, проходивший в Осло на стадионе "Уллевол", завершился со счетом 1:1.

Испанцы вышли вперед в самом начале второго тайма, когда на 47-й минуте встречи забил полузащитник "красной фурии" Сауль. Но футболисты гостей удержать минимальное преимущество над скандинавами не смогли и пропустили в добавленное время – на 94-й минуте матча ответный гол с пенальти забил норвежец Джошуа Кинг.

В еще одном матче группы "F" Швеция в выездном матче нанесла крупное поражение команде Мальты – 4:0.

Таким образом, Испания набрала 19 очков и продолжает возглавлять группу, однако после семи туров она не обеспечила себе досрочного выхода на Евро-2020. Преследующая испанцев Швеция набрала 14 очков, у Румынии – 13 баллов, Норвегия имеет 10, Мальта – 3, Фареры – 0.

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