Кузнецов и Овечкин принесли "Вашингтону" первую победу в последних четырех матчах

Российские хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин помогли своему клубу прервать серию неудач в матче "регулярки" НХЛ против "Даллас Старз". Оба игрока забросили по шайбе и принесли "столичным" победу – 4:1.

Для Кузнецова эта шайба стала второй в новом сезоне лиги после отбытия дисквалификации, Овечкин же забросил свой четвертый гол. Помимо российских легионеров за "Вашингтон" в данном матче забивали Том Уилсон и Джон Карлсон. Автором единственной шайбы в составе "Далласа" стал Радек Факса.

Отметим, что Кузнецов был назван первой звездой матча, в то время как третью звезду получил российский вратарь "Кэпиталз" Илья Самсонов. Его отметили за 24 отраженных броска по его воротам из 25-ти.