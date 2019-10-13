Дмитрий Бивол успешно защитил титул WBA

Россиянин Дмитрий Бивол провел успешную защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелой весовой категории. Пояс был добыт в поединке против доминиканца Ленина Кастильо в рамках вечера бокса, проходящего в Чикаго.

Победа была присуждена Биволу по очкам единогласным решением судей – 120:108, 119:108, 119:108. По ходу боя представитель России отправил соперника в нокдаун, но тот смог подняться и продолжить встречу. Российский боксер владеет чемпионским поясом с 2017 года, а данная защита титула WBA стала для него шестой.

Таким образом, теперь в активе 28-летнего Бивола 17 побед, 11 из которых нокаутом, без единого поражения. 31-летний Кастильо 20 побед, 15 из них нокаутом, три поражения и одна ничья. Отметим, что для в отличие от россиянина, у представителя Доминиканы это была первая защита титула.