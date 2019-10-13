Валентин Зыков помог "Вегасу" обыграть "Калгари"

В регулярном чемпионате НХЛ четырьмя матчами завершился игровой день. "Вегас Голден Найтс" дома обыграл "Калгари Флэймз" 6:2.

К шестому голу "рыцарей" оказался причастен Валентин Зыков, отдавший результативный пас Коди Глэссу. 24-летний нападающий набрал второе очков в пяти матчах нового сезона (0+2).

"Питсбург Пингвинз" без травмированного Евгения Малкина выиграл в гостях у "Миннесоты Норд Старз" 7:4. "Колорадо Эвеланш" в дополнительное время дожал "Аризону Койотс" 3:2. Защитник "Колорадо" Никита Задоров результативных действий не совершил. Равно, как и защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов, чей клуб в серии буллитов уступил в гостях "Ванкувер Кэнакс" 2:3.