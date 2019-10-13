Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Россия – необъятная, красивая и богатая природой страна, и задача президента – популяризовать места, о которых знают не все граждане. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин предпочитает проводить свой отпуск в России.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Песков напомнил, что президент "пару раз объяснял это в интервью". Сам Путин признавался, что его "никуда не тянет".

"Он говорил, что страна настолько необъятная и настолько красивая и богатая. Конечно, это задача президента на своем примере популяризировать те места, о которых большинство граждан, может, и не знают", — пояснил пресс-секретарь президента.

На неделе Путин взял краткосрочный отпуск и поехал в сибирскую тайгу. Там он в компании министра обороны Сергея Шойгу собирал грибы и любовался Енисеем.

Грибы президент, "как все нормальные люди", съел, рассказал Песков. "Там же и рыбалка бывает, естественно, эту рыбу едят", — добавил он.

Пресс-секретарь также рассказал, что и во время таких прогулок президент и его окружение обсуждают рабочие моменты.

"Я убежден, что президенту вообще никогда не удается переключаться. Слишком большой груз на его плечах и слишком много судьбоносных процессов для страны происходит ежесекундно в поле его внимания. И со знаком плюс, и со знаком минус. И это не прекращается ни днем, ни ночью. И это все является его работой. Поэтому я не думаю, что ему удается когда-то переключаться", — подчеркнул Песков.