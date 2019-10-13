Роспотребнадзор сократил число нормативных актов в 40 раз

Количество нормативных актов в Роспотребнадзоре сократилось в 40 раз – об этом глава ведомства Анна Попова сообщила в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В феврале 2019-го в Послании Федеральному Собранию президент РФ призвал сокращать количество документов и оставлять только те, что отвечают современным требованиям. "Остальные – сдать в архив", — распорядился глава государства.

В этих томах и фолиантах, копившихся, как отметил Путин, "с советских времен, со времен очаковских и покоренья Крыма", была масса ненужной информации. Например, рецепт омлета в общепите: "Жарить на смазанной жиром сковороде в жарочном шкафу". За нарушение этого правила из прошлого века штрафовали. По словам руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко, такого было много.

Все эти ненужные документы тормозят экономический рост. Путин потребовал также исключить дублирование полномочий различных органов.