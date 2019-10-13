Тайфун в Японии: число жертв возросло до 21

До 21 человека выросло количество погибших в результате удара мощного тайфуна "Хагибис" в Японии, при этом пропавшими без вести числятся еще 16 человек. Количество пострадавших достигло 166 человек. До этого сообщалось о 19 погибших.

Тайфун "Хагибис" обрушился на главный японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу накануне вечером, напоминает РИА Новости. Сила ветра в центре тайфуна доходила до 45 метров в секунду с порывами до 65. В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. Впервые такой уровень опасности объявлен не только для окраин японской столицы, но и для всех 23 центральных районов.

Сейчас во всех регионах страны максимальный уровень угрозы уже отменен. В спасательных работах задействованы около 27 тысяч служащих сил самообороны Японии.

Одним из следствий прохождения тайфуна стали многочисленные обрывы линий электропередачи. Нарушена подача электроэнергии более чем в 376 тысяч домов — это примерно втрое больше, чем после прошлого мощного тайфуна, обрушившегося на восточное побережье Японии в сентябре. Также почти в 14 тысячах домов отключилась вода.