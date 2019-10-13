От грузчика до начальника: новые губернаторы рассказали, кем работали раньше

Президент РФ Владимир Путин на неделе встретился с недавно избранными главами регионов. В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" губернаторы вспомнили, кем работали раньше – до того, как стали большими начальниками.

Губернатор Орловской области Денис Паслер рассказал, что разгружал вагоны с фруктами и овощами. Челябинский губернатор Алексей Текслер калымил, ремонтируя почты. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вспомнил, что в школе подрабатывал дворником. "В советское время 90 рублей – это большие деньги", — пояснил он.

Также главы регионов рассказали, как ведет себя президент за закрытыми дверями. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что Путин "ведет себя очень просто и по делу". Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что президент "всегда строг и справедлив".