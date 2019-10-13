Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет. Об этом он заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, отвечая на вопрос, может ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны. Интервью главы государства транслировал телеканал "Россия 24".

В любом случае, продолжил Путин, возможные неприятности затронут РФ в наименьшей степени, поскольку она имеет эксклюзивные, перспективные виды вооружений, которых пока ни у кого в мире нет.

Говоря о приближении военной инфраструктуры НАТО к российским границам, президент назвал данные действия попыткой нивелировать российский стратегический ядерный потенциал. Однако эта попытка обречена на неудачу, подчеркнул Путин.

Он пояснил, что для России, обладающей передовым вооружением, в том числе гиперзвуковым, системы НАТО, установленные в Румынии, а также те, что скоро появятся в Польше, особой угрозы уже не представляют.

"Но все равно ничего хорошего здесь нет. Мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку", — указал российский лидер.

Президент РФ сообщил и о том, что не читает сообщения в Twitter, в том числе от его американского коллеги Дональда Трампа, хотя его информируют об их содержании. Мнение Трампа, по словам Путина, "всегда важное, оно имеет значение для мира в целом". "Но я сам ничего не читаю", — добавил он.

Путин заявил, кроме того, что Россия не имеет претензий к президенту США из-за проблем в отношениях двух стран, поскольку понимает, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в Америке. Президент РФ подчеркнул, что Россия будет работать с любой администрацией США на том уровне, на котором захотят американские партнеры.