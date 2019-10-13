Тайфун в Японии: женщина выпала из вертолета спасателей

В Японии скончалась в больнице 77-летняя женщина, выпавшая из вертолета сил самообороны в ходе спасательной операции после прохождения тайфуна "Хагибис". Это произошло в префектуре Фукусима.

Женщина упала с высоты около 40 метров и была госпитализирована с остановкой сердца и дыхания. В больнице медики констатировали ее смерть.

По последним данным, в результате удара "Хагибиса" в Японии погибли как минимум 25 человек, при этом пропавшими числятся еще 15 человек. Число пострадавших приблизилось к 170, передает РИА Новости.

В столице страны — Токио — возобновилось движение метро и поездов. Частично возобновлено движение скоростных поездов. К понедельнику ожидается нормализация полетов по внутренним направлениям. Международные авиарейсы возобновлены, хотя пока наблюдаются задержки.

Тайфун "Хагибис" обрушился на главный японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу накануне вечером, напоминает РИА Новости. Сила ветра в центре тайфуна доходила до 45 метров в секунду с порывами до 65. В 12 префектурах, включая Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.