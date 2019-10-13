МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов

МИД РФ в воскресенье прокомментировал критическое финансовое положение ООН. Дипломаты отметили, что из-за задержки взносов несколькими странами Секретариат ООН прешел на режим жесткой экономии средств. Вдвое сокращено количество заседаний Совбеза и Генассамблеи, радикально уменьшено количество подлежащих переводу документов. ООН также вынуждена экономить на кондиционерах и охране, пишет ТАСС.

Москве призвала государства-члены ООН к бюджетной самодисциплине, ведь только США должны регулярному бюджету ООН 1 миллиард долларов. Очевидно, что американцы нарушить функционирование ООН не только отказом в визе членам делегаций из других стран, но отказом финансировать саму работу ООН.

В МИД РФ напомнили, что Россия всегда полностью и вовремя выплачивает начисленные взносы.